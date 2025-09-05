Была операция: СолоХа показала лицо сына и рассказала о сложных родах

Певица СолоХа рассказала, как прошла третья операция.

СолоХа показала лицо сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, СолоХа

Вы узнаете:

Как выглядит сын певицы СолоХа

Как прошли ее роды

Украинская певица СолоХа поделилась с поклонниками нежными фотографиями с новорожденным сыном и рассказала на своей странице в Instagram как прошли ее роды.

СолоХа позировала с сыном в нежном белом платье с кружевной отделкой. Нюдовый макияж подчеркнул красоту певицы в этот трепетный момент. Маленький сын был одет в светло-голубой костюмчик и спокойно лежал на руках матери.

СолоХа с новорожденным сыном / фото: instagram.com, СолоХа

Артистка рассказала, что роды для нее были нелегкими. СолоХа в третий раз рожала путем кесарева сечения.

"Мы выписались с сыночком через 5 дней после рождения. Это были сложные роды, ведь 3-е кесарево сечение из-за маленького срока не могло пройти без последствий", - рассказала певица.

СолоХа с врачом, которых делал ей кесарево сечение / фото: instagram.com, СолоХа

СолоХа отметила, что нужно ответственно подходить к выбору больницы для рождения ребенка, а также поблагодарила мужа, детей, друзей и врачей за поддержку.

"В таких случаях, надо чтобы рядом были настоящие профессионалы (поэтому, надо выбирать лучший родильный центр) и поддержка близких. Спасибо моему любимому, который был рядом, моим детям и друзьям, которые поддерживали меня и всегда были на связи", - подытожила певица.

СолоХа / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что певица СолоХа раскритиковала Алену Алену и Александру Зарицкую из группы KAZKA за их фигуру. Самая спортивная певица страны заявила, что люди оправдывают бодипозитивом свою лень. По мнению СолоХи, это стало пропагандой нездорового образа жизни.

Также СолоХа рассказала о своем непростом детстве с бабушкой. По словам певицы, она была вынуждена расти под ее опекой из-за того, что ее мама попала в тюрьму. СолоХа поделилась, что отец не помогал семье и платил крошечные алименты.

О персоне СолоХа СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известна своими яркими образами и необычными клипами. Лауреат премии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).

