Самая спортивная певица раскритиковала Alyona Alyona и Зарицкую за лишний вес

В 2019 году украинская певица СолоХа (настоящее имя - Тереза Балашова) получила от Книги рекордов Украины звание самой спортивной певицы нашей страны. Много внимания артистка уделяет своему телу, и делится полезными советами по спорту и питанию в социальных сетях.
При этом бодипозитив - принятие себе в любом весе и размере - Балашова считает деструктивным и просто проявлением банальной лени. Об этом она призналась в интервью для Oboz.ua.
Также СолоХа отметила, что считает бодипозитив опасным, и не верит, что пышные украинские артистки, вроде Alyona Alyona и Александры 'Kazka' Зарицкой действительно могут жить в гармонии с собой и при этом оставаться здоровыми.
"На мой взгляд, это пропаганда нездорового образа жизни, это пропаганда лени. И я за то, чтобы у нас были здоровые люди, а в теле, где лишних 50, 70, а то и 100 килограммов, не может быть здоровья. Как бы солистка KAZKA и alyona alyona не говорили, что им комфортно в этом теле, хорошие анализы, я уверена, что они не хорошие", - заявляет певица.
Кто такая Alyona Alyona?
Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".
Кто такая Александра Зарицкая?
Александра Зарицкая - украинская певица, солистка группы "KAZKA" (с 2017 года). Участница шоу "Голос страны" (4 сезон - как участница, 12 сезон - тренер команды "Второго шанса"), "Х-фактор" (8 сезон - заняла 7 место в составе группы "KAZKA") и "Танцы со звездами-8".
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