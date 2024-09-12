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Самая спортивная певица раскритиковала Alyona Alyona и Зарицкую за лишний вес

Анна Подгорная
12 сентября 2024, 13:16
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СолоХа заявила, что бодипозитив - оправдание лени, и прокомментировала здоровье крутобедрых коллег.
Alyona Alyona, СолоХа, Kazka
СолоХа упрекнула Kazka и Alyona Alyona в лени из-за лишнего веса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official, instagram.com/soloha_official, instagram.com/kazka.band

В 2019 году украинская певица СолоХа (настоящее имя - Тереза Балашова) получила от Книги рекордов Украины звание самой спортивной певицы нашей страны. Много внимания артистка уделяет своему телу, и делится полезными советами по спорту и питанию в социальных сетях.

При этом бодипозитив - принятие себе в любом весе и размере - Балашова считает деструктивным и просто проявлением банальной лени. Об этом она призналась в интервью для Oboz.ua.

Также СолоХа отметила, что считает бодипозитив опасным, и не верит, что пышные украинские артистки, вроде Alyona Alyona и Александры 'Kazka' Зарицкой действительно могут жить в гармонии с собой и при этом оставаться здоровыми.

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"На мой взгляд, это пропаганда нездорового образа жизни, это пропаганда лени. И я за то, чтобы у нас были здоровые люди, а в теле, где лишних 50, 70, а то и 100 килограммов, не может быть здоровья. Как бы солистка KAZKA и alyona alyona не говорили, что им комфортно в этом теле, хорошие анализы, я уверена, что они не хорошие", - заявляет певица.

Кто такая Alyona Alyona?

Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

Кто такая Александра Зарицкая?

Александра Зарицкая - украинская певица, солистка группы "KAZKA" (с 2017 года). Участница шоу "Голос страны" (4 сезон - как участница, 12 сезон - тренер команды "Второго шанса"), "Х-фактор" (8 сезон - заняла 7 место в составе группы "KAZKA") и "Танцы со звездами-8".

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