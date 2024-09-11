Светлана Тарабарова призналась, почему рада тем артистам, кто "переобулся"

Звезда прокомментировала перемены в современной украинской музыке.

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Светлана Тарабарова новости - Тарабарова рассказала, что думает про переобувшихся артистов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова посетила одно из столичных светских мероприятий. Во время общения с прессой артистка сделала необычное признание.

Так в комментарии для ТаблоID Тарабарова рассказала, что ей нравятся метаморфозы, которые происходят с современной украинской музыке. Ее новый облик с патриотическими мотивами приходится по вкусу и детям, и взрослым.

Также Тараборва отметила, что в возрастающем качестве творчества ей импонируют артисты, которые "переобулись" - те, кто ранее не проявлял свою гражданскую позицию, но теперь определился со своими ценностями. Естественно, высокой оценки Светланы заслуживают именно те, кто совершил "переход" в пользу Украины.

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"Мне очень нравится то, насколько мощной стала музыка во время полномасштабного вторжения, жаль, что такой ценой. Люблю, когда переобуваются в воздухе, счастлива, что переобуваются в наш лагерь, несчастлива, что реально такой ценой", - отмечает звезда.

Кто такая Светлана Тарабарова? Светлана Тарабарова — украинская певица, композитор и автор песен, музыкальный продюсер, актриса, обладательница национальной музыкальной премии "Песня года 2014", номинант национальных музыкальных премий. Бывшая солистка поп-группы Real O.

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