"Счастье и грусть одновременно": Настя Каменских в слезах поделилась личным

NK нарушила вопрос по крайне важной для нее теме.

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Настя Каменских новости - NK рассказала про ментальное здоровье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских использует свой блог в Instagram не только для анонсов новых треков и концертов. Нередко она делится с подписчиками интересными рецептами, жизненными наблюдениями, раздумьями и полезными советами.

Так недавно артистка решила поднять вопрос постоянных стресса и тревоги, в условиях которых живет каждый украинец из-за полномасштабной войны. NK призвала поклонников заботиться о своем ментальном здоровье и объяснила, что не всегда нужно соответствовать ожиданию окружающих.

Звезда показала серию своих снимков с разными эмоциями: счастливая и в слезах, умиротворенная и задумчивая, и пр. Все это сопровождалось вдохновляющей речью о том, как важно принимать себя и проживать свои эмоции.

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"Важно помнить: никто не должен чувствовать вину за то, что хочет отдохнуть, за слабость или за свои эмоции. Каждый из нас имеет право брать паузу, когда это нужно. Имеет право сказать "нет" другим и "да" себе. Имеет право испытывать счастье и грусть одновременно. Забота о себе - это не эгоизм. Это необходимость, особенно в такие трудные времена. Каждый имеет право на поддержку, на отдых, на пространство для себя", - пишет Настя Каменских.

Настя Каменских новости - NK рассказала про ментальное здоровье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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