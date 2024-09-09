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Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко

Анна Подгорная
9 сентября 2024, 19:27
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Роман Скорпион категорично ответил, превратилась ли любовь на сцене в реальные чувства.
Тоня Матвиенко, Роман Скорпион
Роман Скорпион высказался про слухи о романе с Тоней Матвиенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/roman.skorpion_official

Украинские певцы Тоня Матвиенко и Роман Скорпион нередко выступают дуэтом. У них есть несколько песен на романтические темы, в связи с чем артистам приписывают роман.

Творческие отношения между Матвиенко и Скорпионом все плотнее обрастают слухами, однако до недавних пор звезды не комментировали эти сплетни. Впрочем, недавно Роман все же нарушил молчание.

В резкой форме певец призвал перестать спекулировать на их с Тоней творчестве и обеспечить им немного приватности. Слова Скорпиона приводит ТСН.

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"В социальных сетях сейчас активно обсуждают наше с Тоней Матвиенко. Особенно паблики, распространяющие информацию, якобы эксклюзив и детали, о которых мы сами даже не знаем. Вы знаете, мы с Тоней взрослые люди и разберемся со своей жизнью без ваших комментариев. Вам рекомендую заняться личной жизнью", - твердо заявил артист.

Кто такая Тоня Матвиенко?

Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская прима-балерина Екатерина Кухар намекнула на новый роман и засветила вероятного возлюбленного. При этом танцовщица продолжает молчать о том, как обстоят дела в ее браке с Александром Стояновым.

Также украинская ведущая Леся Никитюк показала сразу двух бойфрендов на личных фото. В своем время у нее была слабость к артистичным, музыкальным мужчинам.

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