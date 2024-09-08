Екатерина Кухар намекнула на новый роман и засветила вероятного возлюбленного

Украинская прима-балерина со сладкой ностальгией вспоминает мгновения, проведенные с мужчиной.

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Екатерина Кухар новости - Екатерина Кухар спровоцировала слухи про роман с Александром Левинским / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Прошлой осенью в Сети стали появляться слухи о том, что семейный союз артистов балета Екатерины Кухар и Александра Стоянова переживает серьезные проблемы. От глаз поклонников не ускользнул тот факт, что артисты, прежде такие трогательно влюбленные, перестали появляться в социальных сетях друг друга.

Ни Екатерина, ни Александр комментариев про личную жизнь последний год не дают. Впрочем, недавно Кухар заподозрили в новом романе.

В своем блоге в Instagram танцовщица показала видео, которым подвела итоги уходящего лета и упомянула влюбленность. В ролик были добавлены кадры с ее летнего отдыха, на которых промелькнул мужчина, предположительно стилист Александр Левинский.

"После всех событий этой недели возникает желание окунуться в приятные воспоминания о лете... Ведь это было, как маленькая жизнь... С победами и разочарованиями, работой и отдыхом, влюбленностью, детьми, друзьями, прогулками по любимому городу и кучей новых знакомств! В наше сложное время все эти вещи ценишь втрое больше..." - написала Екатерина Кухар.

Смотрите видео, которым прима-балерина Екатерина Кухар спровоцировала слухи про роман с Александром Левинским:

Стоит отметить, что Кухар и Левинский знакомы уже много лет. Впрочем, в блоге балерины Александр стал появляться в тот момент, когда из него стал исчезать Стоянов. В комментариях к кадрам, на которых Екатерина появляется в компании стилиста, они нередко обмениваются милыми сообщениями.

Екатерина Кухар новости - Екатерина Кухар спровоцировала слухи про роман с Александром Левинским / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Кто такая Екатерина Кухар? Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".

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