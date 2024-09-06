"Это все перед глазами": Ольга Сумская высказала свою боль - что произошло

Украинская популярная актриса Ольга Сумская поделилась архивными снимками своего отца, которому сегодня, 6 сентября, могло исполниться 90 лет.
На своей странице в соцсетях Сумская посвятила пост Вячеславу Сумскому, на кадрах можно увидеть ее с отцом и других членов семьи.
" Папа... Твоя любовь и поддержка, мудрые советы, легендарное чувство юмора, твое: "Дочка, какой план?" Это все перед глазами и в сердце! Люблю", - с грустью написала актриса.
Кто такая Ольга Сумская?
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Ольга Сумская - последние новости по теме
Напомним, ранее Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.
А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.
Вас может заинтересовать:
- Предательница Наташа Королева выдворила невестку-стриптизершу на работу - детали
- "Обделался": кум беглеца Влада Ямы рассказал о его возвращении в Украину
- Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред