"Это все перед глазами": Ольга Сумская высказала свою боль - что произошло

Ольга Сумская почтила память своего покойного отца и опубликовала трогательный пост.

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Ольга Сумская показала редкие снимки покойного отца/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Украинская популярная актриса Ольга Сумская поделилась архивными снимками своего отца, которому сегодня, 6 сентября, могло исполниться 90 лет.

На своей странице в соцсетях Сумская посвятила пост Вячеславу Сумскому, на кадрах можно увидеть ее с отцом и других членов семьи.

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" Папа... Твоя любовь и поддержка, мудрые советы, легендарное чувство юмора, твое: "Дочка, какой план?" Это все перед глазами и в сердце! Люблю", - с грустью написала актриса.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Кто такая Ольга Сумская? Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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Напомним, ранее Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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