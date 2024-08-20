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"Мы не можем отследить": Ольга Сумская прокомментировала скандал коллеги с русским языком

Элина Чигис
20 августа 2024, 10:00обновлено 20 августа, 11:19
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Ольга Сумская рассказала, как относится к скандалу, в который попал Тарас Цымбалюк.
Ольга Сумская
Ольга Сумская отреагировала на скандал с Тарасом Цымбалюком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Известная украинская актриса Ольга Сумская часто играет на одной сцене вместе с коллегой Тарасом Цымбалюком и уже успели подружиться. Актер недавно попал в скандальную ситуацию – появилось видео, на котором он отдыхал в компании скандальной Анны Алхим, которая игнорирует войну.

Также компания развлекалась под песни на языке страны-террориста РФ, а Тарас еще и разговаривал на русском языке. Все же актер извинился за свой поступок.

В комментарии для Люкс ФМ Сумская заступилась за актера и заявила, что Цымбалюк – истинный патриот.

"Мы не можем отследить, кто нас снимает где-то на вечеринке, хотя сегодня нужно контролировать каждое слово. Тарасик, он преданный украинец, он патриот. Я родилась в украиноязычной семье, я украиноязычная с детства. Тарас так же, он украинец на 100%", - сказала актриса.

Смотрите видео интервью Ольги Сумской:

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

Кто такая Ольга Сумская?

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Ольга Сумская - последние новости по теме

Напомним, ранее Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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