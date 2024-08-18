Наталка Денисенко поделилась ошеломительной новостью и довела Ольгу Сумскую до слез

Наталка Денисенко впервые с апреля встретилась с мужем-военным.

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Наталка Денисенко встретилась с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Украинская известная актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками своей радостью. Все дело в том, что ее муж актер Андрей Фединчик сейчас защищает Украину на фронте от российских оккупантов и очень редко бывает дома.

На своей странице в Instagram Наталка опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в объятиях мужа.

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"Без лишних слов – мое самое счастливое выражение лица с апреля месяца", – отметила Денисенко.

На публикацию отреагировала актриса Ольга Сумская, которая не смогла пройти мимо и оставила свой эмоциональный комментарий.

"Мои голубяточки. Встретились. Плачу", - написала актриса.

Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Наталка Денисенко - последние новости по теме

Отметим, Наталка Денисенко прокомментировала скандал вокруг Остапчука, Буше и Позитива. Она очень недовольна, что общество навязывает женщинам свои стандарты красоты.

А также ранее Наталка Денисенко вернулась с отдыха в Турции домой, где ее ожидал неприятный сюрприз. Увы, для артистки отпуск обернулся неприятностями на коже, Наталка показала честное фото без макияжа и фильтров.

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