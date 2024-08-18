Наталка Денисенко поделилась ошеломительной новостью и довела Ольгу Сумскую до слез

Украинская известная актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками своей радостью. Все дело в том, что ее муж актер Андрей Фединчик сейчас защищает Украину на фронте от российских оккупантов и очень редко бывает дома.
На своей странице в Instagram Наталка опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в объятиях мужа.
"Без лишних слов – мое самое счастливое выражение лица с апреля месяца", – отметила Денисенко.
На публикацию отреагировала актриса Ольга Сумская, которая не смогла пройти мимо и оставила свой эмоциональный комментарий.
"Мои голубяточки. Встретились. Плачу", - написала актриса.
Кто такая Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
Наталка Денисенко - последние новости по теме
Отметим, Наталка Денисенко прокомментировала скандал вокруг Остапчука, Буше и Позитива. Она очень недовольна, что общество навязывает женщинам свои стандарты красоты.
А также ранее Наталка Денисенко вернулась с отдыха в Турции домой, где ее ожидал неприятный сюрприз. Увы, для артистки отпуск обернулся неприятностями на коже, Наталка показала честное фото без макияжа и фильтров.
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