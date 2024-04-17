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Сын Наталки Денисенко был в Чернигове во время ракетного удара - детали

Элина Чигис
17 апреля 2024, 17:56
Наталка Денисенко рассказала, как пережили ее родители и сын обстрел Чернигова.
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко испугалась за родных во время обстрела Чернигова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась, что во время террористического ракетного обстрела Чернигова со стороны страны-оккупанта РФ, утром 17 апреля, очень переживала за родных.

На своей странице в соцсетях Наталка обьяснила, что сейчас в командировке за границей, а ее сын Андрюша, пока гостюет у бабушки и дедушки в Чернигове.

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Когда артистка узнала из новостей об обстреле, сразу связалась с родными. С ними все хорошо, но актрисе очень больно за родной город.

"Мой Чернигов сегодня. Пока я на съемках за границей, мой сынишка поехал к бабушке с дедушкой в Чернигов... Можете представить мое утро... Все мои близкие живые, здоровые, но сердце болит", — заявила Наталка.

Актриса также выразила свои соболезнования:

"Мои соболезнования всем пострадавшим и тем, кто потерял своих...".

Наталка Денисенко соболезнует пострадавшим в Черникове
Наталка Денисенко соболезнует пострадавшим в Чернигове / фото: скрин instagram.com/natalka_denisenko/

Кто такая Наталка Денисенко?

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Наталка Денисенко - последние новости по теме

Отметим, Наталка Денисенко особо прокомментировала скандал вокруг Остапчука, Буше и Позитива. Она очень недовольна, что общество навязывает женщинам свои стандарты красоты.

А также ранее Наталка Денисенко вернулась с отдыха в Турции домой, где ее ожидал неприятный сюрприз. Увы, для артистки отпуск обернулся неприятностями на коже, Наталка показала честное фото без макияжа и фильтров.

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