Наталка Денисенко экстренно отменила выступления из-за болезни - что случилось

Украинская актриса Наталка Денисенко вчера проснулась с плохим самочувствием. Артистка отправилась в больницу, где ей сделали анализы. Пока она ожидала результатов, ей поставили капельницу.
Об этом Денисенко рассказала на своей странице в Instagram. Сегодня она поделилась неутешительной новостью - ее здоровье сейчас находится под угрозой.
"Вчера в больнице мне сделали тест на ковид, грипп и сделали анализ крови. И тесты не показали ни грипп, ни ковид, ничего этого у меня нет. Но анализ крови показал, что у меня вирусная инфекция. Это плюс, но в прошлый раз, три месяца назад, у меня тоже была вирусная инфекция, и это переросло в пневмонию, воспаление легких. И сейчас есть риск такого, что там все еще ослаблено, и у меня может быть воспаление легких", - рассказала Наталка, и отметила, что сейчас ее состояние врачи рассчитывают стабилизировать тонизирующими капельницами, чтобы не допустить развития болезни.
Кроме того артистка призналась, что является заразной для окружающих по крайней мере ближайшие три-четыре дня. В связи с этим фактором и плохим самочувствием ей пришлось отменить ближайшие выступления и съемки.
Кто такая Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
Ранее один из лидеров группы ТНМК Олег Михайлюта попал в военный госпиталь. Там Фаготу врачи запретили петь и говорить. У артиста обнаружили тяжелую болезнь.
Также украинский боксер Вячеслав Узелков пожаловался на бывшую жену, которая, по его мнению, настраивает их общих детей, 15-летнего Роберта и 12-летнюю Оливию, против отца.
Другие новости:
- Ольга Сумская показала фотосессию в дерзком образе роковой женщины
- Тоня Матвиенко раскрыла фамилию дочери от Мирзояна: "Даже я этого не ожидала"
- Трагедия случилась в семье финалиста шоу "Холостячка"