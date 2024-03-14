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Наталка Денисенко экстренно отменила выступления из-за болезни - что случилось

Анна Подгорная
14 марта 2024, 22:22
Врачи опасаются за здоровье артистки, которое оказалось ослабленным из-за прошлого недуга.
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко под капельницами рассказала о болезни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко вчера проснулась с плохим самочувствием. Артистка отправилась в больницу, где ей сделали анализы. Пока она ожидала результатов, ей поставили капельницу.

Об этом Денисенко рассказала на своей странице в Instagram. Сегодня она поделилась неутешительной новостью - ее здоровье сейчас находится под угрозой.

"Вчера в больнице мне сделали тест на ковид, грипп и сделали анализ крови. И тесты не показали ни грипп, ни ковид, ничего этого у меня нет. Но анализ крови показал, что у меня вирусная инфекция. Это плюс, но в прошлый раз, три месяца назад, у меня тоже была вирусная инфекция, и это переросло в пневмонию, воспаление легких. И сейчас есть риск такого, что там все еще ослаблено, и у меня может быть воспаление легких", - рассказала Наталка, и отметила, что сейчас ее состояние врачи рассчитывают стабилизировать тонизирующими капельницами, чтобы не допустить развития болезни.

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Кроме того артистка призналась, что является заразной для окружающих по крайней мере ближайшие три-четыре дня. В связи с этим фактором и плохим самочувствием ей пришлось отменить ближайшие выступления и съемки.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко под капельницами рассказала о болезни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Кто такая Наталка Денисенко?

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Ранее один из лидеров группы ТНМК Олег Михайлюта попал в военный госпиталь. Там Фаготу врачи запретили петь и говорить. У артиста обнаружили тяжелую болезнь.

Также украинский боксер Вячеслав Узелков пожаловался на бывшую жену, которая, по его мнению, настраивает их общих детей, 15-летнего Роберта и 12-летнюю Оливию, против отца.

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