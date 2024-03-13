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Настраивает детей против: боксер Узелков пожаловался на бывшую жену

Анна Подгорная
13 марта 2024, 15:32
Вячеслав Узелков подкинул дров в костер ссоры с Мариной Боржемской, которая продолжается уже много лет.
Марина Боржемская с детьми, Вячеслав Узелков
Вячеслав Узелков обвинил Марину Боржемскую, что она настраивает детей против него / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/uzelkov_official

44-летний боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков сейчас переживает не самую светлую полосу в своей жизни - многолетние занятия спортом на профессиональном уровне негативно отразились на его здоровье. Спортсмен даже заговорил об инвалидности, и сейчас проходит процесс восстановления после хирургического вмешательства.

Увы, душевные раны спортсмена залечить сложнее, чем физические. В своем блоге в Instagram Узелков рассказал, что его проблемы со здоровьем оставили его родных детей совершенно равнодушными.

"Как вы считаете, это нормально? Моя бывшая так настроила детей, что им все равно все, что со мной произошло", - написал возмущенный Узелков, и опубликовал архивное фото с сыном и дочерью.

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15-летний Роберт и 12-летняя Оливия живут со своей мамой, фитнес-тренером Мариной Боржемской, после развода родителей в 2021 году. Узелков в прессе уже не раз сетовал на то, что бывшая жена отказывает ему в возможности видеться с детьми, и всячески стремится испортить их и без того хрупкие отношения.

Боржемская свою вину отрицает, и мотивирует решение детей нежеланием их отца поддерживать с ними прямой контакт.

Вячеслав Узелков с детьми
Вячеслав Узелков с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Кто такой Вячеслав Узелков?

Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Ранее известные украинские актеры Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов объявили о разводе после двух с половиной лет официального брака. Всего пара была вместе 10 лет.

Также украинская певица Алина Гросу подтвердила, что вышла замуж во второй раз, и показала нового избранника. Новое романтичное фото появилось в блоге звезды в социальных сетях.

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