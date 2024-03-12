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Через 2.5 года после свадьбы: известные украинские актеры объявили о разводе

Анна Подгорная
12 марта 2024, 12:44
Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов казались на публике образцовым семейством.
Анастасия Цимбалару, Григорий Бакланов
Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов расстались / коллаж: Главред, фото: instagram.com/baklanov.gr

Семья украинских актеров, Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов, сегодня в своих социальных сетях подтвердили слухи о том, что они больше не вместе. Звездная пара сделала совместный пост в Instagram, в котором сообщила, что они больше не "кусочки одного паззла".

"Зная нашу историю, вы бы назвали нас актерскими супругами, которые сначала ссорились, потом проводили репетиции важных профессиональных сцен на кухне, играли, смеялись, а потом всегда были вместе… были? Да! Мы стали паззлами за 10 лет, которые дополняли картинки друг друга, имели цельность, цель, интерес. Теперь паззлов станет двое. Две картины. Две новые истории", - пишут Цимбалару и Бакланов.

Про причину развода актеры решили умолчать. Поклонникам, шокированным новостью про разрыв Анастасии и Григория, остается лишь гадать, какая черная кошка пробежала между супругами.

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Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов познакомились еще в университете - они оказались на одном курсе КНУТКиТ. Однако сперва их общение не заладилось. Лишь в 2014 году между актерами вспыхнули чувства. В сентябре 2021 года они поженились, а позже и обвенчались.

Анастасия Цимбалару, Григорий Бакланов
Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов расстались / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Ранее представители голливудской звезды Натали Портман подтвердили, что она официально развелась с мужем-хореографом Бенжаменом Мильпье, после 11 лет брака. Причиной расставания стала систематическая неверность супруга.

Также украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала, которая раскрыла свою беременность на Нацотборе-2024, элегантно намекнула на пол третьего ребенка.

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