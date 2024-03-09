Натали Портман после 11 лет брака развелась с мужем-изменщиком

Известная голливудская актриса Натали Портман официально развелась с мужем-изменником Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака.

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Натали Портман и Бенжамен Мильпье официально развелись / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Известная американская актриса Натали Портман официально развелась с мужем, танцором и хореографом Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака. Соответствующую информацию изданию People подтвердил представитель артистки.

42-летняя актриса подала заявление о расторжении брака в июле прошлого года, а развод был завершен в прошлом месяце во Франции. Здесь Портман и 46-летний Мильпье живут со своими детьми, 12-летним сыном Алефом и 7-летней дочерью Амалией.

По словам источника, приближенного к Натали Портман, ей было нелегко пережить расставание с Мильпье.

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"Сначала ей было очень тяжело, но друзья сплотились вокруг нее и помогли пережить самое плохое. Натали выходит из действительно тяжелого и болезненного года, но она стала сильнее и находит радость в своей семье, друзьях и работе ", — рассказал он.

Инсайдер также рассказал, что после того, как разразился скандал вокруг их семьи из-за измен мужа, Портман сосредоточилась на том, чтобы мягко донести до детей состояние дел в семье.

Кто такая Натали Портман? Натали Портман - американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Чёрный лебедь" (2010), сообщает "Википедия".

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