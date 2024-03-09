Натали Портман после 11 лет брака развелась с мужем-изменщиком

Известная американская актриса Натали Портман официально развелась с мужем, танцором и хореографом Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака. Соответствующую информацию изданию People подтвердил представитель артистки.
42-летняя актриса подала заявление о расторжении брака в июле прошлого года, а развод был завершен в прошлом месяце во Франции. Здесь Портман и 46-летний Мильпье живут со своими детьми, 12-летним сыном Алефом и 7-летней дочерью Амалией.
По словам источника, приближенного к Натали Портман, ей было нелегко пережить расставание с Мильпье.
"Сначала ей было очень тяжело, но друзья сплотились вокруг нее и помогли пережить самое плохое. Натали выходит из действительно тяжелого и болезненного года, но она стала сильнее и находит радость в своей семье, друзьях и работе ", — рассказал он.
Инсайдер также рассказал, что после того, как разразился скандал вокруг их семьи из-за измен мужа, Портман сосредоточилась на том, чтобы мягко донести до детей состояние дел в семье.
Кто такая Натали Портман?
Натали Портман - американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Чёрный лебедь" (2010), сообщает "Википедия".
Напомним, ранее в СМИ появилась новость о том, что "Джокер" Хоакин Феникс станет отцом во второй раз. Его возлюбленная, актриса Руни Мара, появилась на светском мероприятии на последних сроках беременности.
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