Снова не холостяк: Добрынин рассказал о новой спутнице

Никита Добрынин признался, что его сердце снова занято.

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Никита Добрынин рассказал о новом романе / фото: instagram.com/nikitadobrynin

Известный украинский ведущий Никита Добрынин, после нашумевшего развода с Дарьей Квитковой, рассказал о новом романе.

Еще недавно Добрынину приписывали роман с популярной блогеркой Чарой Хорив, но ведущий опроверг слухи, заявив, что их связывает только дружба.

Никита так же открыл секрет, что у него отно с непубличной девушкой:

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"У меня нет с ней (Чарой - прим.ред.) романа. У нас с ней прекрасное дружеское общение и мне это приятно. Сейчас мое сердце не свободно. Она занимается совсем другим. Я рад, что она не из моей, не из публичной сферы", – рассказал Добрынин в программе "Люкс ФМ".

Также Никита заявил, что еще не знакомил новую возлюбленную со своим сыном Левом. Ведущий подчеркнул, что их отношения еще на начальном этапе:

"Если я буду понимать, что это сверхсерьезные отношения, то я с радостью буду знакомить с Львом. Пока еще не знакомил", - объяснил ведущий.

Напомним, недавно Добрынин заинтриговал поклонников, опубликовав фото на своей странице в Instagram. На снимке засветился локон незнакомки и часть куртки.

Добавим, Даша Квиткова, бывшая жена Добрынина, отреагировала на слухи о новых отношениях ведущего. Она заявила, что рада за Никиту.

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