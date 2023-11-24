Квиткова ответила про новую девушку Добрынина

Украинская блогерша Даша Квиткова, которая прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк" и свадьбой с известным телеведущим Никитой Добрыниным, отреагировала на его новые отношения.
На своей странице в Instagram, блогер устроила сессию вопросов-ответов со своими подписчиками. Там ей задали вопрос, как она отреагировала на слухи, которые касаются ее бывшего мужа Никиты Добрынина и его возможных новых отношений.
Квиткова написала, что очень счастлива за своего бывшего мужа. И она тут же дала понять, что ей не хочется думать про личную жизнь Добрынина.
видео дня
"Ну а у меня очень много своих дел, о которых мне хочется думать", - подчеркнула она.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.