Квиткова ответила про новую девушку Добрынина

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Даша Квиткова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша Даша Квиткова, которая прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк" и свадьбой с известным телеведущим Никитой Добрыниным, отреагировала на его новые отношения.

На своей странице в Instagram, блогер устроила сессию вопросов-ответов со своими подписчиками. Там ей задали вопрос, как она отреагировала на слухи, которые касаются ее бывшего мужа Никиты Добрынина и его возможных новых отношений.

Даша Квиткова и ее реакция на новую девушку Добрынина / Скриншот Instagram/kvitkova

Квиткова написала, что очень счастлива за своего бывшего мужа. И она тут же дала понять, что ей не хочется думать про личную жизнь Добрынина.

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"Ну а у меня очень много своих дел, о которых мне хочется думать", - подчеркнула она.

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