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"Придет и твое время": известная украинская актриса вступила в ряды ВСУ

Элина Чигис
18 июня 2024, 12:03
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Мария Агапитова стала на защиту Украины и присоединилась к рядам Сил Обороны.
Мария Агапитова
Мария Агапитова стала на защиту страны / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100009761950891

Актриса Мария Агапитова, которая играет в Национальном драмтеатре имени Леси Украинки, хотела вступить в армию еще в 2022 году, но ей отказали со словами "придет и твое время".

На своей странице в соцсетях актриса сообщила, что все же ей удалось присоединиться к Силам Обороны и показала снимок в военной форме.

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"Вот он и пришел! Я встаю на защиту своей страны! Но для этого мне необходима хорошая броня, потому что я хочу иметь детей и выйти на сцену. Мне выдали все необходимое, но женского, тем более анатомического, к сожалению, нет", – написала Агапитова и оставила посылание на банку для сбора денег.

Кто из известных людей ушел защищать Украину?

Знаменитости, которые взяли оружие в руки и пошли защищать роднуюстрану после начала террористического вторжения РФ в Украину: Саша Положинский, Олег Сенцов, Андрей Хливнюк, Женя Галич, Александр Печерица, Дмитрий Дикусар, Ахтем Саитаблаев, Виктор Бронюк, Илья Рыбальченко, Тамерлан, Даниель Салем, Yarmak, Гарик Бирча, Коля Серга, Андрей Фединчик, Евгений Терехов, Орест Дрималовский и другие.

Новости украинского шоу-бизнеса

Отметим, ранее Дмитрий Дикусар, который служит в ВСУ, поделился своими надеждами на будущее, а также рассказал, что на фронте самое сложное для него.

А также Дмитрий Дикусар опубликовал редкое фото в военной выкладке, чтобы поклонники "не забывали, как он выглядит". Публикацию он сделал в свой день рождения.

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