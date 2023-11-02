Дмитрий Дикусар признался, что для него на войне самое сложное

Украинский танцор и хореограф Дмитрий Дикусар несет военную службу и защищает нашу страну от оккупантов с февраля 2022 года. Артист, который ранее блистал на телевидении и лучших паркетах мира, сегодня "гражданку" воспринимает совершенно иначе.
Сейчас воин находится в отпуске, и дал УНИАН свое первое большое интервью за врем полномасштабной войны. Дикусар поделился своими надеждами на будущее, а также рассказал, что на фронте самое сложное для него.
Он отметил, что не единожды смотрел врагу в лицу, и испытывает к оккупанту лишь гнев и отвращение. А вот ужас у него вызывает осознание скоротечности жизни, которое особенно остро ощущается на "нуле".
"Самое ужасное на войне - понимание того, чего стоит человеческая жизнь. Трудно воспринять, что когда-то кого-то сбивала машина и люди сбегались, чтобы помочь, а сейчас у тебя погибают люди за секунду, и ты не можешь их спасти. И в таком большом объеме. Даже не всегда их тела могут унести. Это изменяет восприятие мира. Есть такое понимание, что тебя может не стать так же, и, скорее всего, могут и тело не забрать, потому что линия фронта постоянно двигается. Жизнь на войне, к сожалению, не стоит ничего", - поделился переживаниями Дмитрий Дикусар.
Ранее жена Виктора Павлика, блогерша и бизнесвумен Екатерина Репяхова, в слезах показала свое материнство. Она поделилась болезненной ситуацией, которая произошла с ней и ее сыном от артиста - Мишей, которому 2 года и 4 месяца.
Также жена Сергея Тигипко призналась, что была любовницей еще женатого политика. Алла Зиневич рассказала, что три их общих сына появились на свет, когда ее супруг состоял в официальном браке с другой женщиной.
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