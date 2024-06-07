В России во время репетиции спектакля погибла 28-летняя актриса

Все случилось на пруду, когда не выдержала декорация.

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В Питере погибла 28-летняя актриса / Фото Стархит

В российском городе Санкт-Петербург во время репетиции спектакля на Большом пруду Екатерининского парка случился несчастный случай.

Там погибла молодая 28-летняя актриса Анастасия Голикова. По данным российских пропагандистских СМИ, мероприятие в честь юбилея Александра Пушкина должно было пройти на воде в Большом пруду Екатерининского парка. Для этого там установили понтон, который максимально выдерживал 12 человек, но в момент трагедии там было 24 человека.

Известно, что двое пострадали, а 28-летняя актриса Анастасия Голикова погибла. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Екатерининский парк Екатерининский парк — парк в составе Государственного музея-заповедника "Царское Село". Находится в городе Пушкин, входящем в состав Санкт-Петербурга, памятник архитектуры XVIII—XIX веков.

Молодая женщина была популярной актрисой и играла во многих спектаклях.

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