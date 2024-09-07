Звездные кумушки: Настя Каменских показала "свидание" с Катей Осадчей

Подругам удалось насладиться красотой вечернего Киева.

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Настя Каменских новости - Каменских показала прогулку с Осадчей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha, instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, как и ее муж Потап, приняла решение развивать карьеру за границей. Однако, в отличие от своей половинки, в Украине NK бывает часто, и каждый визит проводит с удовольствием.

Так недавно Каменских рассказала, что смогла выбраться на небольшой девишник со своей кумой - украинской ведущей и общественной деятельницей Катей Осадчей. Потап с Каменских и Осадчая с Горбуновым живут по соседству и уже много лет поддерживают дружеские отношения. Кроме того музыкальный продюсер является крестным отцом сына ведущих Ивана.

В своем блоге в Instagram Каменских выразила свой восторг осенним Киевом и поделилась снимком с Осадчей. Вопреки плотному графику, женщинам удалось приятно провести вечер в компании друг друга.

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"Не устаю от красоты и уюта родного Киева. А еще сегодня с Катей наконец-то добрались до театра", - пишет Настя Каменских.

Настя Каменских новости - Каменских показала прогулку с Осадчей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Кто такая Катя Осадчая Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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Ранее певица Джамала показала редкое фото старшей сестры Эвелины, которая на дня отметила День рождения. Женщин отличает удивительное сходство.

Также в Сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских. Пока звездная пара обзаводиться малышами не торопится, любопытство поклонников к их возможному потомству не угасает.

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