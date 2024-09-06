Словно копии друг друга: Джамала показала редкое фото старшей сестры

Сестру Jamala можно легко спутать на снимке со звездой.

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Jamala новости - как выглядит старшая сестра Джамалы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Сыновья украинской певицы Джамалы в ее социальных сетях появляются достаточно часто - артистка, несмотря на высокую востребованность, находит время насладиться обществом своих детей. Остальных членов семьи Джамала показывает редко.

Так недавно в ее блоге в Instagram появилось редкое фото певицы с ее старшой сестрой Эвелиной. Звезда поздравила близкого человека с Днем рождения - на днях Эвелине исполнилось 44 года.

"Моя самая лучшая в мире. Я люблю тебя", - подписала снимок певица. В кадре женщины стоят, обнявшись, и со счастливыми улыбками смотрят в камеру. Сходство между сестрами просто фантастическое - обе женщины излучают неуемную энергию.

видео дня

Эвелина старше Джамалу на три года. Недавно певица также праздновала День рождения - 41 год.

Jamala новости - как выглядит старшая сестра Джамалы / instagram.com/jamalajaaa

Кто такая Джамала? Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

Кто такая Джамала / инфографика: Главред

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