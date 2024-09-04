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"Где-то шлялся с какой-то": известная украинская певица разнесла Олега Винника

Элина Чигис
4 сентября 2024, 13:51
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Ольга Цыбульская мощно отреагировала возвращение Олега Винника в украинский шоу-бизнес.
Олег Винник
Оля Цыбульская упрекнула Олега Винника / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украинская певица Ольга Цыбульская высказалась о певце Олеге Виннике, который сбежал из Украины в Германию еще в 2022 году и не выходил на связь с поклонниками.

В эфире программы "Сніданок з 1+1" Цыбульская раскритиковала артиста, ведь он два года молчал о войне, а теперь хочет, чтобы поклонники слушали его новую песню "Свої люди".

"Это, знаете, как мужики некоторые есть в жизни. Он тебя обманул, бросил, где-то шлялся с какой-то, прижимался, говорил ей, как любит, а через два года приплыл и говорит: "Я без тебя не могу". Я бы такого мужика на порог не пустила, а девушки пусть решают. Мне кажется, пора набраться здравого смысла и понять, что артист из Украины и украинский артист – это два разных артиста", – сказала певица.

Смотрите видео, где Оля Цыбульская высказалась об Олеге Виннике:

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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Отметим, Слава Демин предположил, что Олег Винник имеет ложное представление о своих фанатах. Как заявил Демин, Винник считает, что его "ждут миллионы" и именно по этой причине он решил выпустить новую песню после длительного молчания.

А также представитель Олега Винника назвал еще одну версию, почему певец во время полномасштабной войны тайно выехал из страны. Валерия Барон рассказала, что в Украине Виннику негде жить, его дом - в Германии, но он продолжает активно помогать нашей стране в противостоянии оккупанту.

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