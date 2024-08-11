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"Нет в Украине места, где жить": у Олега Винника оправдались за его побег

Анна Подгорная
11 августа 2024, 23:28
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Представитель Олега Винника назвал еще одну версию, почему певец во время полномасштабной войны тайно выехал из страны.
Олег Винник
Олег Винник новости - Валерия Барон раскрыла подробности отъезда Олега Винника / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украинский певец Олег Винник, помимо того, что по собственной инициативе хранит молчание публичном пространстве, утратил также доступ к своим социальным сетям. Сейчас "голосом" артиста-беглеца для общественности является Валерия Барон - глава официального фан-клуба Винника и директор его благотворительного фонда "Вовчиця".

Именно она недавно сообщила, что Олег Винник планирует ко Дню независимости Украины выход трека на украинском языке "Мої люди" - который станет первой песней артиста с весны 2022 года. Поклонники его таланта новости обрадовались, но также активизировались и хейтеры певца.

Так в комментариях к посту про новую песню один из пользователей заявил, что по его мнению Олегу Виннику лучше бы сидеть в Германии, куда он тайно уехал из-за проблем со здоровьем. Дескать его на украинской сцене никто не ждет.

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Тогда за певца вступилась Валерия Барон: она рассказала, что в Украине Виннику негде жить, его дом - в Германии, но он продолжает активно помогать нашей стране в противостоянии оккупанту.

"А ничего, что лечиться он начал задолго до? И не лечиться поехал, а вернулся домой. Человек уже более 20 лет проживает исключительно в Германии, является резидентом этой страны и нет в Украине места, где жить. Учите матчасть, а потом разводите "предательство". А все что он заработал, отдал ребятам на передовую. Эта цифра превышает 0,5 млн евро. Норм так. Все ради победы. Может уже хватит искать врагов среди друзей. Народ все рассудит. Если бы каждый помог столько, сколько помог Олег..." - пишет главная фанатка Олега Винника.

Валерия Барон про Олега Винника
Олег Винник новости - Валерия Барон раскрыла подробности отъезда Олега Винника / коллаж: Главред, фото: facebook.com/baron.valeriia

Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Олег Винник
Кто такой Олег Винник / инфографика: Главред

Олег Винник - последние новости:

Ранее в СМИ просочилась информация, что Олег Винник из-за безденежья готовится к европейскому туру "для беженок-волчиц" - накопленное в Украине стремительно тает.

У Олега Винника жестко прокомментировали слухи о возвращении артиста на сцену. Его представитель опроверг новость о возобновлении концертной деятельности с целью поправить материальное положение певца.

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