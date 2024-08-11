Врывается, как ни в чем не бывало: Олег Винник возвращается на украинскую сцену

В считанные дни Винник планирует вновь громко заявить о себе всему украинскому шоу-бизнесу.

https://stars.glavred.info/vryvaetsya-kak-ni-v-chem-ne-byvalo-oleg-vinnik-vozvrashchaetsya-na-ukrainskuyu-scenu-10587521.html Ссылка скопирована

Олег Винник новости - Олег Винник выпускает первую песню за два года / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Последнюю песню украинский певец Олег Винник выпустил весной 2022 года. После этого артист надолго выпал из информационного пространства. За два года, которые прошли с тех пор, стало известно, что Винник с семьей перебрался в Германию, и в Украину не торопится.

Меж тем его украинский фан-клуб во главе с Валерией Барон, его официальной главой и директором благотворительного фонда Винника "Вовчиця", получили весьма однозначный сигнал о том, что певец готовится возвращаться на украинскую сцену.

Так Барон в своем блоге в Instagram опубликовала афишу с Олегом Винником, которой анонсировала выход у певца новой песни на украинском языке. Трек "Мої Люди" артист приурочил к грядущему Дню независимости Украины.

видео дня

"Сенсация!!! Мы дождались!!! 23 августа на всех платформах Олег Винник с премьерой песни "Мої Люди"! Встречайте подарок ко Дню независимости Украины и для всех нас от нашего Маэстро!" - написала Барон.

Впрочем ее энтузиазм в комментариях разделили далеко не все: часть фанаток все же обрадовалась выходу нового трека и преданно ждет возвращения Олега Винника, но много и таких, кто не готов простить ему побег из Украины во время войны.

Олег Винник новости - Олег Винник выпускает первую песню за два года / instagram.com/valery_baron

Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Кто такой Олег Винник / инфографика: Главред

Олег Винник - последние новости:

Ранее в СМИ просочилась информация, что Олег Винник из-за безденежья готовится к европейскому туру "для беженок-волчиц" - накопленное в Украине стремительно тает.

У Олега Винника жестко прокомментировали слухи о возвращении артиста на сцену. Его представитель опроверг новость о возобновлении концертной деятельности с целью поправить материальное положение певца.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред