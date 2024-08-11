Врывается, как ни в чем не бывало: Олег Винник возвращается на украинскую сцену

Последнюю песню украинский певец Олег Винник выпустил весной 2022 года. После этого артист надолго выпал из информационного пространства. За два года, которые прошли с тех пор, стало известно, что Винник с семьей перебрался в Германию, и в Украину не торопится.
Меж тем его украинский фан-клуб во главе с Валерией Барон, его официальной главой и директором благотворительного фонда Винника "Вовчиця", получили весьма однозначный сигнал о том, что певец готовится возвращаться на украинскую сцену.
Так Барон в своем блоге в Instagram опубликовала афишу с Олегом Винником, которой анонсировала выход у певца новой песни на украинском языке. Трек "Мої Люди" артист приурочил к грядущему Дню независимости Украины.
"Сенсация!!! Мы дождались!!! 23 августа на всех платформах Олег Винник с премьерой песни "Мої Люди"! Встречайте подарок ко Дню независимости Украины и для всех нас от нашего Маэстро!" - написала Барон.
Впрочем ее энтузиазм в комментариях разделили далеко не все: часть фанаток все же обрадовалась выходу нового трека и преданно ждет возвращения Олега Винника, но много и таких, кто не готов простить ему побег из Украины во время войны.
Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
Олег Винник - последние новости:
Ранее в СМИ просочилась информация, что Олег Винник из-за безденежья готовится к европейскому туру "для беженок-волчиц" - накопленное в Украине стремительно тает.
У Олега Винника жестко прокомментировали слухи о возвращении артиста на сцену. Его представитель опроверг новость о возобновлении концертной деятельности с целью поправить материальное положение певца.
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