Дочь Валерия Залужного "слила" его тайну - все детали

Людмила Долгоновская рассекретила, как Валерий Залужный не хотел покупать себе гражданскую одежду.

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Валерий Залужный не желал снимать военную форму / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Эксглавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее не проявлял интерес, чтобы приобретать себе костюм или джинсы, поскольку у него была военная форма.

Как сообщила бывшая советница Залужного по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская, ссылаясь на слова его дочери Арины, в книге "Железный генерал. Уроки человечности", у Валерия был период, когда он уверял, что ему ничего не нужно.

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"Мама говорила: "Ты и спать будешь в форме", – сообщила Арина Залужная.

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Приступил к исполнению обязанностей посла 11 июля 2024 года.

Валерий Залужный - последние новости по теме

Отметим, ранее Кирилл Буданов выразил сомнение, что между президентом Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли какие-то разногласия.

А также Надежда Матвеева встретилась с экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и его женой Еленой в рамках помощи благотворительному фонду Сергея Костыры "Ua24".

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