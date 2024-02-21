Встреча года: известная ведущая поразила снимком с Залужным и его женой

Известная украинская ведущая Надежда Матвеева под снимком с Валерием Залужным и его женой поблагодарила их.

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Надежда Матвеева встретилась с Залужным и его женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya/, facebook.com/vzaluznyj

Надежда Матвеева - не только ведущая, но и волонтер, она встретилась с экс-главнокомандующим ВСУ и его женой Еленой в рамках помощи благотворительному фонду Сергея Костыры "Ua24".

На своей странице в Instagram Матвеева порадовала поклонников теплым фото с любимцем миллионов и его супругой.

Предполагается, что они совместно обсуждали благотворительные проекты. Также ведущая не пожалела теплых слов в сторону жены Залужного.

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"Тепло на душе от этой встречи. С уважением к человечности, искренности, силе семьи Залужных. Благодарна Валерию Федоровичу за поддержку благотворительного фонда Сергея Костыры в помощи военным. Благодарна госпоже Елене, хранительнице мощного мужчины, стойкость и вера прекрасной женщины вдохновляет. Обнимаю всем сердцем" - написала Матвеева.

https://www.instagram.com/p/C3k-47rtRg-/?utm_source=ig_web_copy_link

Поклонники не смогли пройти мимо публикации и оставили множество комментариев:

"Семья Залужных – это пример и вдохновение";

"Генерал Залужный – гордость Украины, лучший, настоящий! Большое уважение и благодарность!";

"Благодарю вас";

"Честь и Слава семье Залужных, пусть все будет - мирная и независимая Украина".

Добавим, известная ведущая Валентина Хамайко призналась почему до сих пор официально не зарегистрировала свои отношения с мужем.

А также ведущий Орест Дрималовский прямо во время прямого эфира признался, что идет служить в ВСУ.

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