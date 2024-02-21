Встреча года: известная ведущая поразила снимком с Залужным и его женой

Надежда Матвеева - не только ведущая, но и волонтер, она встретилась с экс-главнокомандующим ВСУ и его женой Еленой в рамках помощи благотворительному фонду Сергея Костыры "Ua24".
На своей странице в Instagram Матвеева порадовала поклонников теплым фото с любимцем миллионов и его супругой.
Предполагается, что они совместно обсуждали благотворительные проекты. Также ведущая не пожалела теплых слов в сторону жены Залужного.
"Тепло на душе от этой встречи. С уважением к человечности, искренности, силе семьи Залужных. Благодарна Валерию Федоровичу за поддержку благотворительного фонда Сергея Костыры в помощи военным. Благодарна госпоже Елене, хранительнице мощного мужчины, стойкость и вера прекрасной женщины вдохновляет. Обнимаю всем сердцем" - написала Матвеева.
Поклонники не смогли пройти мимо публикации и оставили множество комментариев:
"Семья Залужных – это пример и вдохновение";
"Генерал Залужный – гордость Украины, лучший, настоящий! Большое уважение и благодарность!";
"Благодарю вас";
"Честь и Слава семье Залужных, пусть все будет - мирная и независимая Украина".
Добавим, известная ведущая Валентина Хамайко призналась почему до сих пор официально не зарегистрировала свои отношения с мужем.
А также ведущий Орест Дрималовский прямо во время прямого эфира признался, что идет служить в ВСУ.
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