"Мой последний эфир": известный украинский ведущий телемарафона идет на фронт

Украинский ведущий Орест Дрималовский во время прямого эфира заявил, что он меняет свою жизнь и идет служить в ВСУ.

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Орест Дрималовский идет на фронт / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Известный ведущий "Вікон СТБ", "Фактів ICTV" и украинского телемарафона Орест Дрималовский идет на фронт. Об этом он официально заявил прямо во время эфира. Видео уже разлетелось в Сети.

Ведущий закончил свой новостной эфир и добавил, что это был последний день в привычной роли. Мужчина гордо заявил, что меняет свою жизнь и идет служить в ВСУ.

"Личную точку сегодня ставлю и я. Это был мой последний эфир перед мобилизацией в Вооруженные Силы Украины. Пришло время и мне сменить привычное место работы - эту уютную любимую студию на военную форму. Уже на следующей неделе начну свой новый путь, поэтому хочу поблагодарить вас, зрителей Окон и Фактов. Спасибо, что были и остаетесь с нами. Прошу вас верить в ВСУ, помогать ВСУ, и становиться в ряды ВСУ. Другого пути к победе нет", - сказал Орест в последнем эфире. видео дня

Смотрите видео о том, что Орест Дрималовский идет на фронт:

Орест Дрималовский идет на фронт / фото: скриншот

В комментарии Фактам ICTV Орест рассказал, что он получил повестку и поехал во Львов, ведь там стоит на учете и уже прошел все этапы перед мобилизацией.

"Чтобы сохранить государство — нужно пойти в армию, когда государство в этом нуждается. Логика максимально проста ... Прошел несколько тренингов по оказанию первой домедицинской помощи. Практиковал основы огневой подготовки. Достаточно ли этого? Конечно, нет. Мобилизацию хочу воспринимать как вызов. Постараюсь постоянно совершенствовать свои навыки, чтобы быть максимально эффективным там, где буду", — рассказал Дрималовский.

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