Ведущая Сніданку з 1+1 призналась, почему уже более 17 лет не расписана с мужем

Валентина Хамайко также рассказала, как война изменила ее отношения с Андреем Онистратом.

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Валентина Хамайко рассказала о супружеской жизни во время войны / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Валентина Хамайко, ведущая Сніданку з 1+1, который выходит каждое утро по будням на канале 1+1 Украина, вэксклюзивном интервью Славе Демину откровенно рассказала о своем детстве в 90-е на киевской Борщаговке, отношениях со старшей сестрой Ириной, первой работе моделью, а также о том, почему до сих пор живет с мужем Андреем Онистратом в гражданском браке.

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат вместе живут уже более 17 лет и воспитывают четверых детей - 15-летнюю Соломию, 13-летнего Михаила, 10-летнюю Мирославу и 5-летнего Андрюшу. Но пара до сих пор официально не зарегистрировала свои отношения. Почему так, ведущая ответила:

"Не знаю. У Андрея было двое предыдущих отношений, у меня тоже были отношения. У меня никогда не было это определенной самоцелью. Плюс, когда мы сошлись, это был такой период... Андрей сам по себе сложный человек, и я помню, что мы начали жить вместе и свои ощущения тоже помню: "Не знаю, сколько продлятся наши отношения, но мне так классно сейчас! Я так люблю этого человека!" Потому что это был первый и единственный человек в жизни, к которому я чувствовала любовь. Я подумала, я хочу быть здесь и сейчас с ним".

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Но Валентина с мужем обвенчаны. "Мы обвенчались, кажется, когда у нас было уже трое детей. Это случилось после кризисного момента в отношениях, после того, когда казалось, что мы, наверное, разойдемся. Тяжелый был период. Но тогда мы научились проговаривать наши проблемы. Мы обвенчались 1 сентября 2016 года. А начали жить вместе в 2006-м", - говорит Хамайко.

Также Валентина Хамайко вспомнила о первых сложностях в супружеской жизни: "Когда у нас с Андреем появился первый ребенок, это для меня был откровенно тяжелый период. Потому что я много работала, у меня классно развивалась карьера - кино, телевидение, ведение различных мероприятий. Я классно зарабатывала, реализована. И рождение ребенка очень затормозило тот мой поезд, который быстро ехал. Помню, как оказалась одна в большом доме вместе с маленьким ребенком, который бесконечно плачет. И я не понимаю, что с ним делать".

Валентина призналась, что муж не советовался с ней, когда решил пойти защищать Украину, поэтому 25-го февраля 2022 года пошел в военкомат Соломенского района.

"Он мне тогда сказал: "Мне было сложно об этом тебе сказать, я не знал, какая будет у тебя реакция". Единственное, что он мне сказал: "Как я могу не пойти? Остап служит. Рано или поздно мои сыновья зададут мне вопрос: а где в это время был ты?" И я тогда подумала, действительно, какое имеет право Андрей быть дома, если его сын там? Поэтому он пошел за ним", - вспоминает ведущая.

Конечно, война изменила мужчину и Валентина также об этом откровенно рассказывает:

"Мне кажется, она изменила всех, кто является причастным к этому, кто пропускает войну через себя. Когда Андрей закончил службу и вернулся домой другим. Я это осознала где-то через неделю жизни вместе. Я понимаю, почему он изменился. Он достаточно долго жил сам, а когда ты живешь сам, ты обо всем договариваешься в своей голове, ты мало общаешься с теми, кто рядом. А здесь ты возвращаешься в семью, которая два года жила по своей схеме. Когда Андрей приехал, он много молчал. Потому что у него и привычка разговаривать тоже исчезла. Привычка делиться своими мыслями и эмоциями тоже исчезла. И в этом была огромная сложность. Определенный период я не понимала эмоции, поступки мужа, даже его вопросы. Не понимала, как до него достучаться. Но это произошло. Через тяжелые разговоры, слезы".

Валя решила восстановить отношения с мужем, сделать их такими, какими они были раньше. А на вопрос, есть ли страх развода, ответила: "Страха развода нет, я готова воспринять разные варианты развития наших отношений, но я точно знаю, что каждый из нас готов над ними работать. Потому что мы много вложили в наши отношения".

Полное интервью смотрите по ссылке.

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