Леся Никитюк показала сразу двух бойфрендов на личных фото

Леди Ле определенно имеет тайную страсть к творческим мужчинам.

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Леся Никитюк новости - Леся Никитюк показала своих бывших парней / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк сделала для поклонников неслыханный "подарок" - в своем блоге в Instagram она показала, не одного, а сразу двух бойфрендов. Правда, уже бывших.

Леди Ле поделилась архивными снимками из жизни до шоу-бизнеса. На камеру она засветила две фотографии с двумя разными парнями.

С ними Никитюк встречалась, когда ей было всего 17 лет. Тогда у ведущей определенно был свой типаж мужчин - оба бойфренда были диджеями.

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Подробности про свои юношеские романы Леся Никитюк раскрывать не стала. Зато обратила внимание подписчиков на то, как сильно изменилась за последние 20 лет.

Леся Никитюк новости - Леся Никитюк показала своих бывших парней / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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Ранее украинская олимпийская чемпионка Ольга Харлан призналась, почему не сразу согласилась выходить замуж за бойфренда, и поделилась трогательными снимками с помолвки.

Также стало известно, что сгорел загородный дом известной украинской ведущей Даши Малаховой. Она показала, во что огонь превратил ее имущество, восстановить которое будет очень сложно.

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