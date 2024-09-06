Осталось только пепелище: сгорел загородный дом известной украинской ведущей

Даша Малахова показала, во что превратилось ее уютное пристанище.

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Даша Малахова новости - у Даши Малаховой сгорел загородный дом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dashamalakhova

Украинская актриса, ведущая и общественная деятельница Даша Малахова пережила крайне неприятное приключение. В своем блоге в Instagram она сообщила, что ее загородное имущество серьезно пострадало из-за пожара.

В огне оказались дом, баня и склад. Он чудом остался цел, а вот остальное восстановить будет сложно.

Впрочем, Малахова старается оставаться оптимисткой, и решительно настроена обзавестись новым домиком. Вместе с возлюбленным она уже выбирает дизайн для будущего жилья, благодарит подписчиков за заботу и призывает не беспокоиться за нее.

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"Этого прекрасного здания нет. Продолжается экспертиза. Теперь вот так. Но мы все отстроим. У нас с Сергеем сгорела баня. Мы не расстраиваемся. Это ничего. Кстати, сарай не сгорел. Спасибо за сочувствие, но все хорошо. Мы пока будем искать проект и отстраивать сгоревший дом. Я постоянно говорю, что не надо унывать или сердиться, а отпускать. Мы двигаемся дальше. Все нас поддержали, хотят денег дать или что-то бесплатно… Нам ничего не нужно. Мы справимся, все будет нормально, вырулим. Будем стараться за свои средства отстроить, на улице война", - рассказала Даша Малахова.

Даша Малахова новости - у Даши Малаховой сгорел загородный дом / instagram.com/dashamalakhova

Даша Малахова новости - у Даши Малаховой сгорел загородный дом / instagram.com/dashamalakhova

Кто такая Даша Малахова? Дарья Малахова - украинская актриса театра и кино, телеведущая, общественная деятельница, писательница, ресторатор. Основательница проекта "Картата Потата", школы Claris Verbis и благотворительного фонда Educare. Дочь основателя Киевского драматического театра на Подоле Виталия Малахова.

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