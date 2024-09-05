"Была чрезвычайная служба": Анастасия Приходько пошла под венец во второй раз

Вчера, 4 сентября, украинская известная певица Анастасия Приходько отметила годовщину брака с мужем Александром.
На своей странице в Instagram Приходько поделилась, что она с мужем решили обвенчаться второй раз. Как отметила певица, они с любимым дали повторные обеты друг другу. Также звезда поблагодарила близких друзей, ставших свидетелями этого события.
"Мы празднуем 11 лет вместе…Стальную свадьбу! Спасибо друзьям, которые стали свидетелями наших новых обещаний в храме! Была чрезвычайная служба в храме, которую провел отец Иоанн", - написала Анастасия.
После венчания супруги отпраздновали событие в одном из ресторанов Киева.
Кто такая Анастасия Приходько?
Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.
В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.
По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.
Анастасия Приходько - последние новости по теме
Ранее украинская певица Анастасия Приходько разоблачила циника Шепелева - она рассказала, каким место белорусский ведущий заработал себе место на пропагандистском телевидении.
Также Настя Приходько рассказала, как ей "отомстил Порошенко" за судебное разбирательство в связи со съемкой артистки в предвыборном ролике экс-президента в 2018 году.
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