"Была чрезвычайная служба": Анастасия Приходько пошла под венец во второй раз

Анастасия Приходько показала, как прошло важное событие в ее жизни.

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Анастасия Приходько отпраздновала годовщину свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official/

Вчера, 4 сентября, украинская известная певица Анастасия Приходько отметила годовщину брака с мужем Александром.

На своей странице в Instagram Приходько поделилась, что она с мужем решили обвенчаться второй раз. Как отметила певица, они с любимым дали повторные обеты друг другу. Также звезда поблагодарила близких друзей, ставших свидетелями этого события.

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"Мы празднуем 11 лет вместе…Стальную свадьбу! Спасибо друзьям, которые стали свидетелями наших новых обещаний в храме! Была чрезвычайная служба в храме, которую провел отец Иоанн", - написала Анастасия.

После венчания супруги отпраздновали событие в одном из ресторанов Киева.

Кто такая Анастасия Приходько? Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины. В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место. По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

Анастасия Приходько - последние новости по теме

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