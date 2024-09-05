УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Была чрезвычайная служба": Анастасия Приходько пошла под венец во второй раз

Элина Чигис
5 сентября 2024, 08:42
101
Анастасия Приходько показала, как прошло важное событие в ее жизни.
Анастасия Приходько
Анастасия Приходько отпраздновала годовщину свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official/

Вчера, 4 сентября, украинская известная певица Анастасия Приходько отметила годовщину брака с мужем Александром.

На своей странице в Instagram Приходько поделилась, что она с мужем решили обвенчаться второй раз. Как отметила певица, они с любимым дали повторные обеты друг другу. Также звезда поблагодарила близких друзей, ставших свидетелями этого события.

видео дня

"Мы празднуем 11 лет вместе…Стальную свадьбу! Спасибо друзьям, которые стали свидетелями наших новых обещаний в храме! Была чрезвычайная служба в храме, которую провел отец Иоанн", - написала Анастасия.

После венчания супруги отпраздновали событие в одном из ресторанов Киева.

Кто такая Анастасия Приходько?

Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.

В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.

По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

Анастасия Приходько - последние новости по теме

Ранее украинская певица Анастасия Приходько разоблачила циника Шепелева - она рассказала, каким место белорусский ведущий заработал себе место на пропагандистском телевидении.

Также Настя Приходько рассказала, как ей "отомстил Порошенко" за судебное разбирательство в связи со съемкой артистки в предвыборном ролике экс-президента в 2018 году.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Анастасия Приходько новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Россия атаковала Киев дронами: ПВО отработали все цели, но в столице "коллапс"

Россия атаковала Киев дронами: ПВО отработали все цели, но в столице "коллапс"

09:26 Украина
Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым

09:00 Интервью
МВФ требует от Украины ослабить гривню и повысить налоги – Bloomberg

МВФ требует от Украины ослабить гривню и повысить налоги – Bloomberg

08:38 Деньги
Все главные новости
Реклама

Популярное

Будет штормовой ветер: какие области будут заливать грозовые дожди 9357

Будет штормовой ветер: какие области будут заливать грозовые дожди

Слишком много тел : военный раскрыл подробности удара по институту в Полтаве 6003

"Слишком много тел": военный раскрыл подробности удара по институту в Полтаве

Новая магнитная буря налетает на страну: чего ожидать украинцам 5-7 сентября 5459

Новая магнитная буря налетает на страну: чего ожидать украинцам 5-7 сентября

Зачем при жарке лук посыпают сахарной пудрой - хитрость, которую используют единицы 5158

Зачем при жарке лук посыпают сахарной пудрой - хитрость, которую используют единицы

Последние новости

10:18

Предательница Наташа Королева выдворила невестку-стриптизершу на работу - детали

10:05

Уничтожить потенциал РФ можно за четыре месяца: как США могут изменить ход войны

09:49

Света станет больше: Харченко рассказал, когда отменят графики отключений по УкраинеВидео

09:28

"Что это летит": Максим Галкин ошарашил поклонников новостями

09:26

Россия атаковала Киев дронами: ПВО отработали все цели, но в столице "коллапс"

США намерены варить Россию медленно, как лягушку: Жданов – о снятии ограничений на удары по РФСША намерены варить Россию медленно, как лягушку: Жданов – о снятии ограничений на удары по РФ
09:00

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым

08:56

Можно ли есть сало со шкуркой - развеиваем все мифы

08:42

"Была чрезвычайная служба": Анастасия Приходько пошла под венец во второй раз

08:38

МВФ требует от Украины ослабить гривню и повысить налоги – Bloomberg

Реклама
08:34

ВСУ восстановили утраченные позиции в Донецкой области: где враг нанес ответный удар

08:10

В осень мы входим гораздо лучше, чем могли бымнение

07:19

Свет будет 12 часов в сутки: назван лучший и худший сценарий отключения света зимой

06:48

В Киеве прогремели взрывы: в столице сбивают вражеские "Шахеды"

06:10

Иранские баллистические ракеты Dezful: что надо знатьмнение

05:52

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весов будут раздражать, Близнецам - счастливая ночь

05:07

Путин потерял шанс: прорыв ВСУ в Курской области вскрыл большую проблему РФ

03:45

Жданов назвал главную опасность для ВСУ в Курской области

03:00

Страшный пожар в Чернобыльской зоне: эколог о состоянии радиационного фона

02:04

Картофель будет свежим на 3 месяца дольше: что нужно сделать сразу после покупки

01:35

"Это кардинально изменит войну": Жданов назвал способ перехватить инициативу на фронте

Реклама
01:27

Украинский артист рассказал, как российская ракета во Львове взорвалась рядом с ним

01:04

Как зовут детей Путина и как они живут: в РФ случился грандиозный слив о жизни диктатора

00:51

Будет сиять, как новый: 3 дешевых средства для легкой очистки термосаВидео

04 сентября, среда
23:32

Россия подняла в воздух 2 самолета Ту-22: украинцев предупредили о ракетной угрозе

23:12

"Это главная проблема": Туск рассказал, почему Польша не сбивает ракеты РФ

22:49

Цены без остановки растут: в Украине не утихает ажиотаж вокруг популярного овоща

22:22

Новый мировой порядок: Жданов озвучил неожиданный результат боев на Курщине

22:18

Норма или опасность: почему на самом деле ребенок ходит на носочкахВидео

22:15

РФ может повлиять на выборы в США: в CNN заявили о тайной российской кампании

22:05

Симоньян наказали за вмешательство в выборы: США ввели санкции против пропагандистов РФ

21:23

Мощные взрывы в двух областях: РФ ударила по Украине баллистикой - что известно

21:03

Вывезут десятки тысяч людей: на Сумщине расширили зону эвакуации

21:02

Россия могла убить премьера Ирландии: новые детали атаки РФ на Львов

20:35

Результат встречи Зеленского с фракцией: список кандидатов на замену в Кабмине

20:13

Предприятий ВПК там не было: во Львове ответили на громкий фейк РФ об ударе

19:55

Новая магнитная буря налетает на страну: чего ожидать украинцам 5-7 сентября

19:46

Предательница Тодоренко наконец-то решилась на радикальный шаг

19:42

"Все задачи реализовываются": Зеленский раскрыл результаты Курской операции

19:26

Покровск не по зубам: Путин будет вынужден взять паузу в наступлении - Селезнев

19:25

Выжигает позиции оккупантов: ВСУ впервые показали кадры применения дрона "Дракон"

Реклама
19:15

РФ будет бить по Украине ракетами, которые труднее сбивать: офицер раскрыл план врага

19:10

Зачем в Украине перетряхивают правительствомнение

19:01

Готовят новые атаки: военный эксперт раскрыл вероятные мотивы атаки РФ на Львов

18:49

Шуфрич устроил "театр" в суде: звал медиков, сорвал заседаниеВидео

18:33

Кощей Бессмертный по-кремлевски: Путину разрабатывают эликсир вечной жизни

18:33

ДРГ заходят в Торецк: в Донецкой ОВА ответили, кто контролирует город

18:30

Под Покровском ВСУ могут попасть в окружение: Снегирев раскрыл угрозы

18:07

Могут помочь вытеснить врага: Зеленский признался, от кого зависит победа

18:03

Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 5 августа

17:49

Будет штормовой ветер: какие области будут заливать грозовые дожди

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять