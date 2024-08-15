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"Предали, бросили": Настя Приходько высказалась про Влада Яму и Потапа

Анна Подгорная
15 августа 2024, 02:30
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Приходько заговорила про известных мужчин, которые сейчас остаются жить за границей.
Потап, Настя Приходько, Влад Яма
Настя Приходько новости - Приходько поделилась мнением про тех, кто выехал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/prykhodko_official, instagram.com/vladyama_official

Вопрос выезда и проживания украинских звезд-мужчин за границей стал особенно острым во время полномасштабной войны. В публичном пространстве есть несколько "знаменитых" примеров, которые чаще всего поддаются общественному осуждению - Влад Яма, Иван Дорн, Дмитрий Ступка и пр.

Свое мнение о них в интервью для издания Фокус выразила украинская певица Настя Приходько. Она вместе с семьей осталась в Украине во время полномасштабной войны.

Так артистка отметила, что судьба беглецов ей в целом безразлична. Единственное, что ее беспокоит - насколько быстро добродушные по своей природе украинцы простят бывшим кумирам их побег.

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"Да никак (не отношусь - прим. редактора), боюсь только, чтобы у наших соотечественников не была короткая память и не побежали снова нести цветы. Потому что тех сторонников предали, бросили, когда те артисты за их счет получали славу", - отмечает Приходько.

О музыканте и продюсере Потапе певица и вовсе говорить не захотела: раньше артисты сильно "цапались", а теперь Анастасия, похоже, приняла решение игнорировать его существование в целом, чтобы "не делать ему пиар".

Кто такая Анастасия Приходько

Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.

В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.

По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

Настя Приходько - последние новости:

Ранее украинская певица Анастасия Приходько разоблачила циника Шепелева - она рассказала, каким место белорусский ведущий заработал себе место на пропагандистском телевидении.

Также Настя Приходько рассказала, как ей "отомстил Порошенко" за судебное разбирательство в связи со съемкой артистки в предвыборном ролике экс-президента в 2018 году.

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