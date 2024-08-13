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Настя Приходько показала лицо во всех деталях без ретуши

Анна Подгорная
13 августа 2024, 12:12
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Приходько призналась, что ее путь к принятию себя со всеми преимуществами и несовершенствами был долгим.
Анастасия Приходько
Анастасия Приходько без макияжа - как Настя Приходько выглядит без ретуши / коллаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько, как и многие женщины, увы, не всегда довольна свое внешностью. Несмотря на свою привлекательность, она долго шла к тому, чтобы принять себя.

Это удалось артистке лишь к 37 годам. Об этом сама Приходько рассказала в своем блоге в Instagram.

Певица опубликовала сэлфи, для создания которого она не использовала фильтры и ретушь. Поклонник могли рассмотреть ее лицо вблизи во всех мельчайших подробностях.

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"Без фильтров! Я долго работала над тем, чтобы полюбить себя... Учителя плохие были, но я умею сказать "нет", уйти с дня рождения через час, когда не весело, уйти из кино, отказать тогда, когда у меня просто нет настроения!" - поделилась философскими размышлениями Настя Приходько.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько без макияжа - как Настя Приходько выглядит без ретуши / instagram.com/prykhodko_official

Кто такая Анастасия Приходько

Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.

В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.

По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

Настя Приходько - последние новости:

Ранее украинская певица Анастасия Приходько разоблачила циника Шепелева - она рассказала, каким место белорусский ведущий заработал себе место на пропагандистском телевидении.

Также Настя Приходько рассказала, как ей "отомстил Порошенко" за судебное разбирательство в связи со съемкой артистки в предвыборном ролике экс-президента в 2018 году.

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