"Обделался": кум беглеца Влада Ямы рассказал о его возвращении в Украину

Влад Яма абсолютно не понимает, что происходит в Украине на самом деле.

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Влад Яма оторван от украинской реальности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Украинский известный ведущий Анатолий Анатолич, который также является кумом украинского хореографа Влада Ямы, отметил, что танцор оторван от украинского контекста. Напомним, Яма сбежал из Киева еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину жить в США.

В разговоре с украинским ведущим Фимой Константиновским во время YouTube-шоу, Анатолич поделился, что с поступок Ямы – это беда.

"Яма – он не в контексте абсолютно. Это беда многих потерявшихся людей, в какой-то момент обделались, испугались и не смогли вернуться. Я бы посоветовал ему и моя жена, как пиарщица, рассказала бы, что надо делать. Но он не спрашивал. Он действительно совершенно потерялся, потерял контекст, хотя его родители в Запорожье под обстрелами. То есть это не то, что он обрубил все. Но он не понимает, что происходит", – сказал ведущий.

Смотрите видео интервью Анатолия Анатолича:

Влад Яма / инфографика: Главред

Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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