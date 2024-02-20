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"Мне сложно": Анатолий Анатолич рассказал идет ли он на фронт

Chyhys Elina
20 февраля 2024, 14:00
Известный украинский шоумен Анатолий Анатолич рассказал пойдет ли он воевать после четырех неудачных попыток встать на военный учет.
Анатолий Анатолич рассказал пойдет ли он на фронт
Анатолий Анатолич рассказал идет ли он на фронт / фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич заявил, что все усилия встать на военный учет потерпели фиаско, ведь он имеет статус многодетного отца.

А также шоумен высказал свое мнение о мобилизации артистов и сказал, что это слишком сложный вопрос, на который у него нет ответа.

"Это очень сложный вопрос. Я затрудняюсь на него ответить. Я не украинский доброволец и сейчас я не подлежу военной службе, потому что у меня трое несовершеннолетних детей, поэтому что бы я не говорил, мне скажут: "Ну тебе легко говорить, потому что ты многодетный отец и тебя не забирают в армию", – объяснил Анатолич в эфире "Люкс FM".

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При этом ведущий сказал, что все время на связи с военными и делает все возможное, чтобы им помочь, а также вовлечен в медийные коллаборации с защитниками.

Ранее Анатолий Анатолич обозвал Меладзе "самым трусливым грузином" после его оправдания за слова "Слава Украине".

Напомним, также ведущий высказался о позиции певицы Maruv, заявив, что знает о ее приверженности к "русскому миру".

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Анатолий Анатолич новости Украины новости шоу бизнеса
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