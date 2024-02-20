"Мне сложно": Анатолий Анатолич рассказал идет ли он на фронт

Известный украинский шоумен Анатолий Анатолич рассказал пойдет ли он воевать после четырех неудачных попыток встать на военный учет.

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Анатолий Анатолич рассказал идет ли он на фронт / фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич заявил, что все усилия встать на военный учет потерпели фиаско, ведь он имеет статус многодетного отца.

А также шоумен высказал свое мнение о мобилизации артистов и сказал, что это слишком сложный вопрос, на который у него нет ответа.

"Это очень сложный вопрос. Я затрудняюсь на него ответить. Я не украинский доброволец и сейчас я не подлежу военной службе, потому что у меня трое несовершеннолетних детей, поэтому что бы я не говорил, мне скажут: "Ну тебе легко говорить, потому что ты многодетный отец и тебя не забирают в армию", – объяснил Анатолич в эфире "Люкс FM".

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При этом ведущий сказал, что все время на связи с военными и делает все возможное, чтобы им помочь, а также вовлечен в медийные коллаборации с защитниками.

Ранее Анатолий Анатолич обозвал Меладзе "самым трусливым грузином" после его оправдания за слова "Слава Украине".

Напомним, также ведущий высказался о позиции певицы Maruv, заявив, что знает о ее приверженности к "русскому миру".

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