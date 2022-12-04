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Ждала "русский мир" и оккупантов в Киеве: Анатолич озвучил позицию молчуньи Maruv по поводу войны

4 декабря 2022, 10:33

Анатолий Анатолич озвучил позицию певицы Maruv, которая умалчивает о войне в родной стране. Он заявил, что точно знает о ее приверженности к "русскому миру".

Анатолич, Марув
Анатолий Анатолич и Maruv / коллаж фото УНИАН

Известный украинский телеведущий, шоумен и светский лев Анатолий Анатолич довольно жестко очертил позицию поп-певицы Maruv, которая умалчивает о войне, развязанной РФ против Украины. Как рассказал Анатолич в своих очередных Instagram-stories, он точно знает о приверженности звезды к "русскому миру".

Более того, шоумен говорит, что Maruv радостно встречала бы русских оккупантов в столице, если бы им удалось зайти в Киев (а именно тут она находилась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале).

Анатолич вспомнил о Maruv, когда поселил город Павлоград (Днепропетровская область) – город, где родилась и выросла певица. Сейчас шоумен ездит с гуманитарной миссией по прифронтовым селам. Анатолич рассказал своим фолловерам – Павлоград с начала войны уже неоднократно обстреливался.

Молчание Maruv о страданиях родного города настолько возмутило Анатолича, что он решил немедленно поделиться с подписчиками своим гневом. Как отметил шоумен, до 24 февраля он достаточно часто общался с исполнительницей, однако после полномасштабного вторжения РФ на Украину она начала игнорировать его сообщения.

Ждала 'русский мир' и оккупантов в Киеве: Анатолич озвучил позицию молчуньи Maruv по поводу войны

Напомним, ранее певица и телеведущая Регина Тодоренко (уроженка Одессы) в очередной раз обескуражила общественность позорным поступком ‒ помимо того, что она продолжает молчать о войне, которую Россия развязала против Украины.

2 сентября Тодоренко вышла на красную дорожку Московского кинофестиваля (который курирует скандально известный русский режиссер-путинист Никита Михалков). Молчунью быстро и гневно осудили украинские знаменитости. В первую очередь ‒ шоумен Анатолий Анатолич и певица Даша Астафьева.

До того украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине ради сохранения карьеры в РФ.

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