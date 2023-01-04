Анатолий Анатолич жестко унизил Валерия Меладзе после его оправдания за слова 'Слава Украине'

Украинский ведущий Анатолий Анатолич высказал свое мнение относительно конфликта, который недавно развернулся вокруг российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе.
На вечеринке в Дубае артист, который в начала полномасштабной войны в Украине одним из первых высказался против проведения "спецоперации", ответил на украинское приветствие "Слава Украине".
После этого Меладзе выпустил пост-оправдание, в котором принял позицию "голубя мира", назвал войну "конфликтом", а россиян и украинцев "любимыми народами".
Такой поспешный жест в попытках отбелить себя перед российским зрителем ведущему Анатолию Анатоличу показался верхом трусости. На своей странице в Instagram шоумен опубликовал извинительную речь Меладзе с едкой припиской.
"Быть Валерой Меладзе - это называть войну Конфликтом, Антагонизмом или даже спецоперацией. Я, как и Валера, не хочу никого ненавидеть. Просто презираю тех, кто не является тем, кем хочет казаться. Валера - самый сцыкливый грузин, которого я знаю", - пишет Анатолич.
Ранее балеруна из Херсона, предателя Украины и путинского прихвостня Сергея Полунина "отменили" в престижных театрах с мировым именем из-за его продажной позиции по войне в Украине.
Также стало известно, что латышская певица Лайма Вайкуле, в знак протеста против военной политики РФ и войны в Украине, решила отказаться от русского языка.
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