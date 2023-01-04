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Анатолий Анатолич жестко унизил Валерия Меладзе после его оправдания за слова "Слава Украине"

4 января 2023, 16:40
Шоумен в острых выражениях признал Меладзе самым трусливым грузином.
Анатолий Анатолич, Валерий Меладзе
Анатолий Анатолич назвал Валерия Меладзе трусом за оправдания из-за поддержки Украины / instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/meladzevalerian

Украинский ведущий Анатолий Анатолич высказал свое мнение относительно конфликта, который недавно развернулся вокруг российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе.

На вечеринке в Дубае артист, который в начала полномасштабной войны в Украине одним из первых высказался против проведения "спецоперации", ответил на украинское приветствие "Слава Украине".

После этого Меладзе выпустил пост-оправдание, в котором принял позицию "голубя мира", назвал войну "конфликтом", а россиян и украинцев "любимыми народами".

Такой поспешный жест в попытках отбелить себя перед российским зрителем ведущему Анатолию Анатоличу показался верхом трусости. На своей странице в Instagram шоумен опубликовал извинительную речь Меладзе с едкой припиской.

"Быть Валерой Меладзе - это называть войну Конфликтом, Антагонизмом или даже спецоперацией. Я, как и Валера, не хочу никого ненавидеть. Просто презираю тех, кто не является тем, кем хочет казаться. Валера - самый сцыкливый грузин, которого я знаю", - пишет Анатолич.

Анатолий Анатолич жестко унизил Валерия Меладзе после его оправдания за слова 'Слава Украине'
Валерий Меладзе оправдался перед российскими фанатами / instagram.com/anatoliyanatolich

Ранее балеруна из Херсона, предателя Украины и путинского прихвостня Сергея Полунина "отменили" в престижных театрах с мировым именем из-за его продажной позиции по войне в Украине.

Также стало известно, что латышская певица Лайма Вайкуле, в знак протеста против военной политики РФ и войны в Украине, решила отказаться от русского языка.

Другие новости:

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