Непонятно, какую страну поддержал: беглец Влад Яма отреагировал на обстрел Украины

Влад Яма кратко высказался во время масштабной ракетной атаки.

https://stars.glavred.info/neponyatno-kakuyu-stranu-podderzhal-beglec-vlad-yama-otreagiroval-na-obstrel-ukrainy-10591796.html Ссылка скопирована

Влад Яма вспомнил об Украине/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Украинский хореограф Влад Яма, который разочаровал украинцев, сбежав жить в США во время полномасштабной войны, вспомнил о родной стране сегодня, 26 августа.

Как известно, страна-террорист Россия атаковала 15 областей Украины, применив ракеты и беспилотники.

На своей странице в соцсетях Яма опубликовал снимок и кратко написал: "Страна, держись".

видео дня

Только вот показал хореограф не кадры Украины, а снимок солнца из окна автомобиля и, скорее всего, сделан он в США. Поэтому непонятно, какую же страну он поддержал.

Отметим, Влад Яма сейчас живет свою беззаботную жизнь в США вместе с сыном и женой и часто показывает, как отдыхает там и занимается танцами. Также он все чаще использует язык страны-террориста РФ.

Влад Яма отреагировал на обстрел Украины / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Влад Яма / инфографика: Главред

Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

Влад Яма - последние новости по теме

Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред