Украинский хореограф Влад Яма, который разочаровал украинцев, сбежав жить в США во время полномасштабной войны, вспомнил о родной стране сегодня, 26 августа.
Как известно, страна-террорист Россия атаковала 15 областей Украины, применив ракеты и беспилотники.
На своей странице в соцсетях Яма опубликовал снимок и кратко написал: "Страна, держись".
Только вот показал хореограф не кадры Украины, а снимок солнца из окна автомобиля и, скорее всего, сделан он в США. Поэтому непонятно, какую же страну он поддержал.
Отметим, Влад Яма сейчас живет свою беззаботную жизнь в США вместе с сыном и женой и часто показывает, как отдыхает там и занимается танцами. Также он все чаще использует язык страны-террориста РФ.
Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
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Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
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