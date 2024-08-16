Об Украине ни слова: Влад Яма на русском языке цинично анонсировал вечеринку в США

Влад Яма не перестает удивлять своими странными поступками в США.

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Влад Яма продолжает разговаривать на русском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Украинский хореограф Влад Яма, который сбежал из Украины в начале полномасштабного вторжения жить в США, кажется, забыл украинский язык. Танцор все чаще говорит на языке страны-оккупанта РФ, не смотря на критику фанатов.

На своей странице в соцсетях Яма опубликовал новое видео, в котором рекламировал танцевальное мероприятие в Майами.

видео дня

Интервью он давал танцовщице-украинке Марии Гнатенко, которая также не брезгует российским языком.

Влад Яма анонсировал вечеринку в США / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Отметим, подводку к разговору Яма написал на украинском языке и в разговоре не сказал ни слова об Украине.

Влад Яма рассказал о вечеринке / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Влад Яма / инфографика: Главред

Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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