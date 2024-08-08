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Беглец Влад Яма зашкварился фотографией Украины

Элина Чигис
8 августа 2024, 13:44
193
Влад Яма показал фото, которое попросил сделать его сын.
Влад Яма
Влад Яма сфотографировал "Украину" в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Украинский хореограф Влад Яма, который непонятным образом сбежал из Украины во время полномасштабной войны, которую развязала страна-террорист Россия, опубликовал новый снимок.

На своей странице в Instagram хореограф показал фото стола, на котором стоит букет подсолнечников на фоне синего неба.

видео дня

"Когда сын сказал: "Сфоткай Украину", – написал Влад.

Кстати, Яма частенько попадает в скандалы, ведь иногда он использует язык страны-оккупанта в соцсетях и не только. Раньше он публично проводил сборы на помощь ВСУ, а сейчас лишь иногда реагирует на массированные атаки на Украину.

Влад Яма сфотографировал подсолнухи
Влад Яма сфотографировал подсолнухи / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/
Влад Яма
Влад Яма / инфографика: Главред

Кто такой Влад Яма?

Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

Влад Яма - последние новости по теме

Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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