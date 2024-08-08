Беглец Влад Яма зашкварился фотографией Украины

Украинский хореограф Влад Яма, который непонятным образом сбежал из Украины во время полномасштабной войны, которую развязала страна-террорист Россия, опубликовал новый снимок.
На своей странице в Instagram хореограф показал фото стола, на котором стоит букет подсолнечников на фоне синего неба.
"Когда сын сказал: "Сфоткай Украину", – написал Влад.
Кстати, Яма частенько попадает в скандалы, ведь иногда он использует язык страны-оккупанта в соцсетях и не только. Раньше он публично проводил сборы на помощь ВСУ, а сейчас лишь иногда реагирует на массированные атаки на Украину.
Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
Влад Яма - последние новости по теме
Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
Вас может заинтересовать:
- "Он у мусорника": известный украинский ведущий разнес Влада Яму
- Беглец Влад Яма вышел на связь и показался с отцом и сыном - причина
- "Это страшно": Шовкопляс высказалась про будущее Винника и Ямы в Украине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред