Переобулся на ходу: беглец Влад Яма показал, чем занимается в США

Влад Яма не прекращает злить украинцев своей веселой жизнью в США.

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Влад Яма перешел на русский язык / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Украинский хореограф Влад Яма, который сбежал в США еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, показал, как он отдыхает за границей.

На своей странице в соцсетях Яма опубликовал новые фото, на одном он показал внедорожник, загруженный снаряжением. Также хореограф отметил геолокацию – Калифорния.

Влад Яма в Калифорнии / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

На следующем фото Влад указал, что находится в штате Аризона и показал пейзаж. Внимание привлекает то, что подпись беглец оставил не на украинском, а на языке страны-террориста РФ, как говорится, снова переобулся.

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"Без слов, без фильтров", – написал Яма.

Влад Яма перешел на русский язык / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Влад Яма / инфографика: Главред

Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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