Переобулся на ходу: беглец Влад Яма показал, чем занимается в США

Украинский хореограф Влад Яма, который сбежал в США еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, показал, как он отдыхает за границей.
На своей странице в соцсетях Яма опубликовал новые фото, на одном он показал внедорожник, загруженный снаряжением. Также хореограф отметил геолокацию – Калифорния.
На следующем фото Влад указал, что находится в штате Аризона и показал пейзаж. Внимание привлекает то, что подпись беглец оставил не на украинском, а на языке страны-террориста РФ, как говорится, снова переобулся.
"Без слов, без фильтров", – написал Яма.
Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
Влад Яма - последние новости по теме
Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
Вас может заинтересовать:
- "Случайное фото": Влад Яма засветился вместе с Натальей Могилевской
- Беглец Влад Яма вышел на связь и показался с отцом и сыном - причина
- Беглец Влад Яма цинично пошутил на счет окончания войны в Украине - детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред