"От себя" ни слова: как беглец Влад Яма отреагировал на атаку РФ по Украине

Влад Яма лаконично отреагировал на вчерашний обстрел Украины.

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Влад Яма опубликовал фото разрушенного "Охматдета" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Украинский хореограф Влад Яма, который сбежал в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину жить в США, все же не остался в стороне после страшной атаки на Украину 8 июля.

На своей странице в соцсетях Яма опубликовала фото пострадавшей детской киевской больницы "Охматдет", которую вчера распространили более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram. Но Яма даже ничего не написал "от себя" на фото, а также никаких дополнительных публикаций у него на странице нет. В то время, как вся Украина объединилась в помощи пострадавшим от удара РФ, а блоггеры проводили миллионные сборы на восстановление больницы.

Реакция Влада Ямы на удар РФ по Украине / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Отметим, буквально на днях хореограф снова оскандалился, опубликовав снимки с отдыха в США, но самое удивительно, что подписал он их на языке страны-оккупанта РФ.

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Влад Яма / инфографика: Главред

Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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