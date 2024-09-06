Харлан призналась, почему не сразу согласилась выходить замуж за бойфренда

Олимпийская чемпионка рассказала, при каких обстоятельствах ее жених предложил ей связать их жизни узами брака.

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Ольга Харлан выходит замуж - Харлан раскрыла подробности помолвки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в скорости после того, как заработала второе в своей карьере золото на Олимпийских играх, получила предложение руки и сердца от своего бойфренда - итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле. Помолвка состоялась после пяти лет отношений.

Чемпионка до сих пор ходит под впечатлением от этого события, и делится его подробностями в своем блоге в Instagram. Так Харлан рассказала, что помолвочное кольцо Самеле подложил в ее сумочку, когда они отправлялись на вечернюю прогулку.

Когда же наконец наступил момент, и спортсмен встал на одно колено перед своей возлюбленной, особенные мгновения попали на камеру случайной прохожей - теперь у пары есть бесценные кадры их первых шагов навстречу к долгой и счастливой семейной жизни.

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Также Харлан призналась, что была так поражена предложением жениха, что сперва даже забыла на него ответить. "Я была настолько счастлива и в шоке, что забыла сказать: "Да"! Он напомнил мне, что что-то нужно ответить", - со смехом вспоминает Ольга Харлан.

Ольга Харлан выходит замуж - Харлан раскрыла подробности помолвки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан выходит замуж - Харлан раскрыла подробности помолвки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан выходит замуж - Харлан раскрыла подробности помолвки / instagram.com/olgakharlan

Кто такая Ольга Харлан? Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

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