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"Неожиданно": Ольга Харлан выходит замуж

Элина Чигис
5 сентября 2024, 11:34
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Бойфренд Ольги Харлан сделал ей предложение, и она согласилась.
Ольга Харлан
Ольга Харлан порадовала хорошими новостями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan/

Украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась с поклонниками радостной вестью. Все дело в том, что ее бойфренд - итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле позвал ее замуж после пяти лет отношений.

На своей странице в соцсетях спортсменка опубликовала счастливое фото с Луиджи и оставила короткую подпись.

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"Неожиданно" я сказала да", - написала Харлан.

Подписчики звезды уже написали множество комментариев с поздравлениями, и искренне радуются за пару.

Кто такая Ольга Харлан?

Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.
За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

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Отметим, певица Алла Пугачева отпраздновала День знаний с друзьями и детьми в одном из ресторанов Юрмалы. Артистка провела время с близкими, и поклонники обратили внимание, что Пугачева не вернулась в Израиль, куда уехала жить еще в 2022 году. Видимо, ее дети Гарри и Лиза начнут учебный год в Латвии.

А также предательница Тодоренко осталась одна в свой день рождения. Российский певец-путинист Влад Топалов подарил ей билет на концерт Джастина Тимберлейка в Париже, но не поехал с ней.

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