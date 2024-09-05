"Неожиданно": Ольга Харлан выходит замуж

Украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась с поклонниками радостной вестью. Все дело в том, что ее бойфренд - итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле позвал ее замуж после пяти лет отношений.
На своей странице в соцсетях спортсменка опубликовала счастливое фото с Луиджи и оставила короткую подпись.
"Неожиданно" я сказала да", - написала Харлан.
Подписчики звезды уже написали множество комментариев с поздравлениями, и искренне радуются за пару.
Кто такая Ольга Харлан?
Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.
За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.
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