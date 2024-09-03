"Пьянка с детьми": россияне рвут и мечут от поступка Аллы Пугачевой

Алла Пугачева не вернулась в Израиль, а осталась с детьми в Юрмале.

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Алла Пугачева не возвращается в Израиль / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает страшное террористическое вторжение РФ в Украину, отпраздновала День знаний с друзьями и детьми в одном из ресторанов Юрмалы.

Как сообщают росСМИ, артистка провела время с близкими, и поклонники обратили внимание, что Пугачева не вернулась в Израиль, куда уехала жить еще в 2022 году. Видимо, ее дети Гарри и Лиза начнут учебный год в Латвии.

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Пугачева, улыбаясь, сидела за столиком в ресторане и подняла бокал. Ходят слухи, что Примадонна не захотела возвращаться в Израиль из-за климата. А вот жители страны-оккупанта никак не могут пережить, что артистка может себе позволить жить, где хочет и написали множество негативных комментариев:

"Как же они надоели, они сделали свой выбор, их поступки и слова омерзительны, не жаль ни ее, ни детей";

"Пьянка с детьми на 1 сентября, бабушка окончательно двинулась";

"А кто её тут слушать будет? Её песенки спеты. Пусть вместе с Лаймой поёт на берегу Балтики".

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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