"Они почти не живут вместе": родственник Пугачевой рассказал о катастрофе ее брака с Галкиным

Племянник Пугачевой заявил, что она не уходит от мужа из-за денег.

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У Аллы Пугачевой есть проблемы с Галкиным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Бывшая соседка российской певицы Аллы Пугачевой, которая публично осудила террористическое вторжение РФ в Украину, Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

Как сообщают росСМИ, Панкрухина два года назад общалась с Владом и тогда он очень удивлялся, что его тетя не уходит от Галкина.

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"Я просто поражаюсь, почему она не уходит от него. Они почти не живут вместе. Спят отдельно, в разных кроватях. Что она за него держится?", — заявил племянник Пугачевой.

Только вот кажется, что сейчас каждый, кто знал Аллу Пугачеву так и хочет высказать свое мнение о Примадонне, поскольку не могут пережить ее четкой позиции на счет политики Кремля.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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Ранее стало известно, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.

Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.

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