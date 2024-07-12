Максим Галкин поразил поступками на роскошной свадьбе украинцев - что сделал

На свадьбе украинцев выступил Максим Галкин и удивил гостей украинскими песнями.

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Максим Галкин провел свадьбу украинцев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Украинская пара сыграла невероятно дорогую и пышную свадьбу на берегу озера Комо. "Изюминкой" празднования стал ведущий Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину. Также на свадьбе выступил украинский певец Дмитрий Монатик.

Ангелина Терская опубликовала снимки своей свадьбы в соцсетях и удивила подписчиков размахом события.

Максим Галкин на свадьбе много шутил со словами "паляниця" и "полуниця", а также исполнял украинские песни: "Одну калину" Софии Ротару, "Золото Карпат" Степана Гиги", "Смереку" Любомира Акима.

Как сообщило издание "Высокий Замок", свадьба обошлась молодоженам в миллион евро, а также отметили, что вилла Балбяно, где прошло событие, принадлежит российским бизнесменам.

Отметим, сама невеста показалась в колье Bvlgari примерно за 180 тысяч евро и платье от украинского дизайнера Ивана Фролова за 5 тысяч евро, а вот имя жениха осталось загадкой.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.

А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.

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