"Бесконечный ад": Максим Галкин выбесил россиян постом про Охматдет

Максим Галкин не боится говорить о всех зверствах, которые творит Россия в Украине.

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Максим Галкин сообщил о трагедии в Охмадете/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский юморист Максим Галкин, который публично осудил террористическое вторжение РФ в Украину и уехал из страны-оккупанта жить в Израиль, отреагировал на кошмарную террористическую атаку россиян на детскую больницу Охматдет.

На своей странице в Instagram, артист написал о трагедии, которую совершили российские террористы.

Одно из ужасных фотодоказательств сегодняшнего (8 июля – прим. ред.) дня – врачи продолжают делать операцию на открытом сердце ребенка прямо во время ракетной атаки РФ. По состоянию на данный момент после массированной атаки Украины 37 погибших, среди них трое детей, 170 раненых, из них 13 детей. Это какой-то ад, которому нет конца", - написал он.

видео дня

Артист, судя по всему, знает какая реакция будет у россиян и целенаправленно закрыл комментарии под постом.

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлятьсвоими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.

А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.

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