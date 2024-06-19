Кристина Орбакайте публично показала свое отношение к Максиму Галкину

Кристина Орбакайте не оставила без внимания последнее фото Максима Галкина.

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Кристина Орбакайте поздравила Максима Галкина с днем рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/, instagram.com/maxgalkinru/

Российский комик Максим Галкин, который публично осудил террористическое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить в Израиль, накануне отпраздновал свое 48-летие.

На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал милое семейное фото с женой Аллой Пугачевой, дочерью Лизой и сыном Гарри. Стоит отметить, что вся семья выглядит просто отлично.

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Дочь Аллы Пугачевой от брака с Миколасом Орбакасом – Кристина Орбакайте решила присоединиться к поздравлениям Галкина и сделала это публично.

"С днем рождения, ура!!!", - написала Орбакайте.

Отметим, пропагандистские росСМИ часто пишут, что Кристина плохо относится к Галкину, возможно, так она хотела всем показать, что у них все хорошо.

Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.

А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.

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