Кристина Орбакайте публично показала свое отношение к Максиму Галкину

Российский комик Максим Галкин, который публично осудил террористическое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить в Израиль, накануне отпраздновал свое 48-летие.
На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал милое семейное фото с женой Аллой Пугачевой, дочерью Лизой и сыном Гарри. Стоит отметить, что вся семья выглядит просто отлично.
Дочь Аллы Пугачевой от брака с Миколасом Орбакасом – Кристина Орбакайте решила присоединиться к поздравлениям Галкина и сделала это публично.
"С днем рождения, ура!!!", - написала Орбакайте.
Отметим, пропагандистские росСМИ часто пишут, что Кристина плохо относится к Галкину, возможно, так она хотела всем показать, что у них все хорошо.
Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.
А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.
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