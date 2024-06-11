Кристина Орбакайте не выдержала и обратилась к россиянам - что случилось

Кристина Орбакайте ответила своим хейтерам и заявила, что у нее все прекрасно.

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Кристина Орбакайте обратилась к недоброжелателям / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свою позицию на счет войны в Украине, развязанную страной-оккупантом РФ, решила развеять все неприятные слухи о себе.

На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала видео, в котором рассказала, что сейчас у нее много работы и творческих планов.

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"Настолько нездоровый интерес вокруг меня, что любой бы блоггер позавидовал такому пиару. Спасибо моим друзьям, поклонникам за поддержку. Ну, а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать, что у меня все зашибись. У меня куча творческих планов, нигде я не проваливаюсь никогда. На грязь, которая мне встречается, у меня давно иммунитет, и она ко мне не прилипает. Мне всегда было, есть и будет что спеть и сказать своей благодарной публике. Обнимаю, всем мира и добра", — заявила Кристина.

Подписчики звезды, конечно же, не упустили возможность написать едкие комментарии под видео.

"Вся в мамашу";

"Да кто там о вас говорит? Все заняты своими делами";

"Вообще не понимаю посыла Кристины, видимо, она что-то навыдумывала себе!", - написала жители страны-террориста.

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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Напомним, Кристина Орбакайте лаконично поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием. В своих соцсетях Орбакайте опубликовала архивные кадры с мамой и кратко подписала пост. Но пропагандистские росСМИ, конечно же, в своей манере написали, что дочь "отделалась" от матери в ее юбилей и другую чушь.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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